В российской молочной продукции выявлена изрядная доля фальсификата

Москва, , 02:16 — REGNUM Массовая фальсификация выявлена в российской молочной отрасли в 2018 году, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объёма исследованной молочной продукции — 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в стране каждый год производится около пяти с половиной миллиона тонн переработанного питьевого молока, три миллиона тонн кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженого.

Часть этой продукции идёт на экспорт, причём доля молочных продуктов в поставках за границу весьма существенна.

Для борьбы с фальсификатом Россельхознадзор включил производимую в стране готовую молочную продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине апреля замглавы Россельхознадзора Николай Власов назвал четверть молочной продукции на полках магазинов фальсификатом.

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