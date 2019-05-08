В Удмуртии проверять качество дорожной разметки будет спецоборудование

Ижевск, , 01:02 — REGNUM В 2019 году качество разметки на дорогах Удмуртии будут проверять двумя специальными приборами — ретрорефлектометрами. Об этом сообщает региональная пресс-служба проекта «Безопасные и качественные дороги».

До настоящего времени заказчик дорожных работ не имел механизма для проверки качества дорожной разметки. Теперь, в случае если региональный заказчик выявит несоответствия разметки нормативным требованиям, то такие некачественные работы приниматься и оплачиваться не будут.

Единственным обладателем таких приборов в республике станет казенное учреждение Удмуртии «Управтодор».

В текущем году планируется нанести разметку на дорогах из термопластика. Из этого же материала выполнят пешеходные переходы на самых оживленных трассах в региона.

Отметим, закупку по приобретению двух ретрорефлектометров «Управтодор» провел в конце апреля текущего года. Заявку на участие подал единственный поставщик ООО «Смарт Системс», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Сумма контракта составила 2,350 млн рублей. Один ретрорефлектометр будет определять коэффициент световозвращения дорожной разметки, другой — коэффициент световозвращения дорожных знаков.

Напомним, работы по нанесению разметки в Ижевске начались во второй декаде апреля. В ноябре 2018 года в адрес главы Ижевска было внесено представление об отсутствии разметки на дорогах. Нанесли ее в сентябре, а к моменту завершения дорожных работ — в декабре — разметка стерлась. Зимой разметку наносить было уже невозможно, и администрации пришлось выплатить штраф.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Удмуртии выделяется 1,644 млрд рублей. От общего объема средств 964 млн рублей будет выделено из федерального бюджета. В рамках проекта планируется ремонт 135,1 км дорог.

Всего в республике в рамках нацпроекта до 2024 года планируется привести в нормативное состояние 50% всех автомобильных дорог региона протяженностью около 1 тыс. км, в Ижевске показатель намерены довести к этому времени до 85%.