Лондон, Великобритания, , 23:03 — REGNUM

Мировые цены на нефть находятся на минимумах месяца, нефть Brent завершила сессию ниже $70 за баррель, 7 мая передает агентство Reuters.

К концу дня нефть Brent подешевела на $1,36 или на 1,9%, до $69,88 за баррель. Нефть WTI подешевела на 85 центов (1,4%), до $61,40 за баррель.

Нефть Brent находится на минимальном уровне с 4 апреля, нефть WTI — на минимальном уровне с 29 марта.

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