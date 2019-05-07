В Марий Эл до конца года приведут в нормативное состояние 120 км дорог

Йошкар-Ола, , 21:46 — REGNUM В Марий Эл в первый год действия нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в нормативное состояние около 120 км дорожной сети. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпроекта. 100 км дорожного покрытия отремонтируют на региональных трассах, 19 км дорог отремонтируют и реконструируют в Йошкар-Олинской агломерации.

В частности, в столице республики работы будут проводиться на участках улиц Крылова, Машиностроителей, Карла Маркса, Серова, Строителей, Ленинской проспект, Козьмодемьянский тракт. В поселке Советский отремонтируют улицы Маяковского и Зеленую, в Оршанке — Стахановскую, Родигина, Пушкина, в Медведево — Советскую.

В первую очередь ремонт проведут на тех улицах, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также на участках, ведущих к социально значимым объектам.

В рамках повышения безопасности запланирован комплекс мероприятий. В частности, обустройство свыше 7 тыс. кв. м пешеходных тротуаров, 600 погонных м ограждения, установка 5 светофорных объектов и 18 систем фотовидеофиксации.

Целевым показателем проекта на 2019 год является увеличения объема региональных трасс, соответствующих нормативам, с 1,8% до 5,1%, в Йошкар-Олинской агломерации — с 12,3% до 23,9%.

Общий объем финансирования дорожных работ по нацпроекту в этом году составит более 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — из федерального бюджета.

Напомним, ранее стало известно, что на ремонт йошкар-олинских дорог направят 486 млн рублей из 1,6 млрд федеральной субсидии. Параллельно с реконструкцией дорожного полотна отремонтируют и тротуары.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализация которого запланирована на период до 2024 года, республика планирует привлечь федеральное финансирование в размере 16,3 млрд рублей.

На эти средства регион приведет в нормативное состояние около 1 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог. Кроме того, будет отремонтировано 131,4 км трасс в Йошкар-Олинской городской агломерации.

Читайте также: Семь регионов Поволжья не получат федеральных средств на развитие дорог