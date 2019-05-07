Минэнерго США повысило прогноз по цене на нефть Brent в 2019 году

Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Министерство энергетики США повысило свой прогноз по цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent, сообщило 7 мая управление энергетической информации американского ведомства (EIA).

Прогноз по среднегодовой цене на нефть Brent в 2019 году повышен с прежних $65,15 до $69,64 за баррель, в 2020 году — с $62 до $67 за баррель.

Ведомство также повысило свой прогноз по средней цене на нефть WTI (West Texas Intermediate) с $58,8 до $62,79 за баррель в 2019 году, с $58 до $63 за баррель — в 2020 году.

Напомним, ранее сегодня Европейская комиссия понизила свою оценку среднегодовой цены на нефть Brent в 2019 году до $69,2 за баррель. Осень минувшего года ЕК прогнозировала среднюю цену на нефть данной марки на уровне $80,6 за баррель.