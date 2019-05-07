Вторник, 7 Мая 2019 года
21:45:19 МСК

Ижевск вновь планирует привлечь коммерческий кредит на 1 млрд рублей

Экономика

Ранее сообщалось, что в связи с выявлением нецелевого использования средств дотации городу из бюджета Удмуртии сократят на 2,7 млн рублей

Ижевск, 7 мая 2019, 21:26 — REGNUM  Ижевск вновь планирует привлечь кредитные средства для погашения долговых обязательств или финансирования дефицита бюджета в сумме 1 млрд рублей. соответствующие документы опубликованы на портале администрации города.

Средства будут привлекаться в форме трех невозобновляемых кредитных линий с лимитом в размере 250 тыс., 350 тыс. и 400 тыс. рублей. Два кредита привлекаются сроком на 60 дней, один — на 90 дней.

Погашение кредитов намечено на 2020 год.

Средняя процентная ставка составит 9,75% годовых.

Напомним, в марте прошлого года администрация Ижевска уже привлекала кредитные средства в объеме 1 млрд рублей. Процентная ставка тогда указывалась в 8,5% годовых.

«Привлечение таких кредитов не приведет к увеличению муниципального долга города Ижевска и позволит сократить расходы бюджета на его обслуживание», — отмечали в мэрии.

Читайте также: Минфин Удмуртии после проверок сократил дотации Ижевску на 2,7 млн рублей

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля муниципальный долг Ижевска составил 4,391 млрд рублей. С начала года задолженность сократилась на 980 млн рублей или на 18,2%.

Основную долю муниципального долга города составляют коммерческие кредиты — 72,9% или 3,2 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов в структуре задолженности Ижевска составила 1,191 млрд рублей или 27,1%. Расходы на обслуживание долговых обязательств составили к началу апреля 84 млн рублей.

Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует.

Читайте также: Ижевск вновь готовится занять в банках 1 млрд рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долги субъектов РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить