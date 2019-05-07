Ижевск вновь планирует привлечь коммерческий кредит на 1 млрд рублей

Ижевск, , 21:26 — REGNUM Ижевск вновь планирует привлечь кредитные средства для погашения долговых обязательств или финансирования дефицита бюджета в сумме 1 млрд рублей. соответствующие документы опубликованы на портале администрации города.

Средства будут привлекаться в форме трех невозобновляемых кредитных линий с лимитом в размере 250 тыс., 350 тыс. и 400 тыс. рублей. Два кредита привлекаются сроком на 60 дней, один — на 90 дней.

Погашение кредитов намечено на 2020 год.

Средняя процентная ставка составит 9,75% годовых.

Напомним, в марте прошлого года администрация Ижевска уже привлекала кредитные средства в объеме 1 млрд рублей. Процентная ставка тогда указывалась в 8,5% годовых.

«Привлечение таких кредитов не приведет к увеличению муниципального долга города Ижевска и позволит сократить расходы бюджета на его обслуживание», — отмечали в мэрии.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля муниципальный долг Ижевска составил 4,391 млрд рублей. С начала года задолженность сократилась на 980 млн рублей или на 18,2%.

Основную долю муниципального долга города составляют коммерческие кредиты — 72,9% или 3,2 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов в структуре задолженности Ижевска составила 1,191 млрд рублей или 27,1%. Расходы на обслуживание долговых обязательств составили к началу апреля 84 млн рублей.

Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует.

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