В Китае продолжается сокращение малых угольных предприятий

Пекин, , 21:21 — REGNUM В Китае продолжается закрытие малых угольных шахт, которое объясняется соображениями безопасности шахтерского труда, сообщает 7 мая Синьхуа со ссылкой на отчет Государственного комитета КНР по делам развития и реформ.

Параллельно планируется оказать дополнительную государственную поддержку угольным предприятиям, которые полностью отвечают требованиям безопасности, прежде всего богатым ресурсами. Цель — дальнейшее повышение их производственного потенциала.

В последние годы в стране в целях борьбы с перепроизводством угля низкого качества и из-за недостаточности уровня безопасности действовал запрет на строительство и утверждение для эксплуатации новых угледобывающих предприятий. Данные Китайской ассоциации угольной промышленности показывают резкое сокращение угольных шахт в стране до 5,8 тыс. к концу 2018 года. Вместе с тем средняя производственная мощность шахт по отрасли увеличилась до 920 тыс. тонн угля в год.