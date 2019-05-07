В мэрии Великого Новгорода не знают судьбу здания старейшей городской бани

Великий Новгород, , 21:15 — REGNUM Здание бани на набережной Александра Невского — старейшей городской бани, закрытой в 2011 году вопреки пожеланиям горожан, не эксплуатируется. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено в мэрии Великого Новгорода на заседании рабочей группы по вопросам приведения в надлежащее состояние потенциальных инвестиционных объектов.

«В конце 2018 года здесь сменился собственник, теперь здание принадлежит фирме из другого региона, на сегодня планы собственника в отношении бывшей бани неизвестны. Принято решение искать собственника с тем, чтобы выяснить ситуацию и возможность ремонта и восстановления здания с его перепрофилированием или без», — сообщили в пресс-центре мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, баня на набережной Александра Невского была построена в 1937 году на месте старой бани при лесопилке. Баня была любима горожанами и считалась одной из самых посещаемых в Новгороде. Против приватизации бани новгородцы даже выходили на митинг — к зданию городской администрации, с банными вениками и лозунгами «Депутаты, идите в баню!» (решение о приватизации объекта принимали городские депутаты — прим. ИА REGNUM).

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Несмотря на протесты горожан, баня была закрыта в 2011 году, затем продана. На её месте планировали построить гостиницу и СПА-центр.

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Напомним также, что ещё одна баня в Великом Новгороде — баня на улице Великой — также уже на протяжении почти десяти лет вызывает озабоченность властей всех уровней. Собственник бани в очередной раз сменился, в мае 2019 года здание недостроя закрыли фальшфасадом, но, как уверяют в мэрии, проблему безопасности граждан это не решило.

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