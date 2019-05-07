Татария потратит на весенние посевные работы 25 млрд рублей

Казань, , 21:03 — REGNUM На проведение весенне-полевых работ Татария потратит около 25 млрд рублей. Об этом заявил глава минсельхоза республики Марат Ахметов.

«Посевные работы составляют около 25 млрд рублей, из них значительная часть — привлекаемые кредитные ресурсы — около 11 млрд рублей», — цитирует министра «Татар-информ». Он добавил, что до начала посевной аграриям уже переданы около 5,5 млрд рублей.

Сумма господдержки сельхозпредприятий в этом году составит 12,8 млрд рублей, из них 4,1 млрд рублей выделяется из федерального бюджета, 8,7 млрд рублей — из бюджета республики. В прошлом году сумма господдержки аграриев составляла 14 млрд рублей.

По словам Ахметова, Минсельхоз России уделяет повышенное внимание страхованию посевов в текущем году — на застрахованные площади приходятся дополнительные субсидии в размере до 400 рублей на гектар. Он добавил, что около 90% страхового взноса принимает на себя бюджет.

Министр отметил, что сев яровых культур завершен на 52% планируемых площадей или на 900 тыс. га, к 10 мая эти работы должны быть полностью завершены.

По состоянию на 7 мая текущего года, яровые зерновые культуры посеяны на площади 604 тыс. га. Сахарная свекла посеяна на площади 52 тыс. га, масличные — на площади 100 тыс. га, овощи — на площади 420 га, картофель — 187 га. Обеспеченность семенами составляет 110%, что достаточно и с учетом пересева погибших озимых.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам прошлого сезона в Татарии зафиксировано снижение урожая зерновых на 23% по сравнению с 2017 годом. Так, урожайность снизилась с 34,6 центнера с одного гектара до 26,2 центнера. В минсельхозпроде республики подобный спад объяснили тем, что «в последние годы приходится работать при более экстремальных погодных условиях».

Всему виной — засушливое лето. Буинский, Дрожжановский, Тетюшский, Апастовский, Кайбицкий районы получили лишь половину среднемноголетних осадков, а в 17 районах и вовсе был введён режим ЧС из-за нехватки влаги.

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