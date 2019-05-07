В Петербурге нашли проектировщика станции метро «Шуваловский проспект»

Санкт-Петербург, , 20:38 — REGNUM В Петербурге подвели итоги конкурса на проектирование нового участка Фрунзенско-Приморской линии, от действующей станции «Комендантский проспект» до новой станции «Шуваловский проспект». Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максимальная стоимость контракта была обозначена на уровне 23,7 млн рублей. В конкурсе поучаствовали две компании — ОАО «Ленметрогипротранс» и ООО «Севзапинжтенология». Вторая предложила выполнить работу за 18 млн рублей, но «Ленметрогипротранс» ее обошел, выставив цену 17 млн 948 тыс. рублей и забрав победу.

Напомним, недавним постановлением Смольный географически сдвинул вестибюль «Шуваловского проспекта». Станция должна следовать за «Комендантским проспектом» на фиолетовой ветке метро и, согласно старому проекту, должна была также стать пересадочным узлом на зеленую линию — через станцию «Зоопарк», когда его еще предполагали строить.

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Теперь же «Шуваловский проспект» подвинули от проспекта Авиаконструкторов северо-восточнее пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов. Впрочем, условное название «Зоопарк» — «Шуваловский проспект» в постановлении все еще используется.

Изначально Смольный планировал построить участок подземки с «Шуваловским проспектом» к 2023 году, но с учетом известных перипетий в работе «Метростроя» в последние годы это кажется крайне маловероятным.

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