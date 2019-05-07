Мексика угрожает США ростом цен на томаты из-за тарифов Трампа

Мехико, , 19:44 — REGNUM Власти Мексики заявляют, что американских потребителей ожидает резкий рост цен на томаты из-за тарифов президента США Дональда Трампа, 7 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению министерства экономики Мексики, рост цен на томаты в США после введения экспортной пошлины в 17,5% может составить от 38% до 70%.

Мексика экспортирует в Соединенные Штаты помидоры на $2 млрд — около половины всех потребляемых в США томатов.

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