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Народный банк Китая отчитался по удельному весу золота в ЗВР страны

Экономика

По оценкам банка, золотые запасы Китая растут быстрыми темпами

Пекин, 7 мая 2019, 19:29 — REGNUM  В КНР пятый месяц подряд продолжают увеличиваться золотые резервы, сообщает 7 мая Синьхуа с ссылкой на отчет Народного банка Китая (НБК).

По официальным данным, китайские золотые запасы в апреле текущего года увеличились на 480 тройских унций, достигнув 61,1 млн унций, и оцениваются в текущих ценах более чем в 78,3 млрд долларов.

Подчеркивается, что золотой запас составляет в общем объеме золотовалютных резервов (ЗВР) страны относительно небольшую долю, эквивалентную 3 трлн долларов.

Официально считается, что наибольший золотой запас в мире в размере 8 тыс. тонн имеют США, на втором месте находится Германия с 3,37 тыс. тонн. Некоторые эксперты тем не менее утверждают, что реальные запасы золота в КНР существенно превышают официально признаваемые.

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Экономика Китая
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