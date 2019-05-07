В Костроме открылась первая «бережливая» поликлиника

Кострома, , 18:23 — REGNUM Детская поликлиника №5 в Костроме первой в Костромской области перешла на бережливые стандарты работы. Проект предполагает изменение подходов к организации труда, переход на компьютерную обработку медицинской информации и снижение бумажной нагрузки на врача.

Капитальный ремонт начался в 2018 году. Все помещения, а площадь поликлиники превышает 1,5 тысяч квадратных метров, приводились в соответствие с новыми стандартами.

На переоборудование было направлено 11 млн рублей из областного бюджета, еще 5 млн выделили благотворители. Работы проводились поэтапно, прием пациентов врачи не останавливали. Как сообщает ГТРК «Кострома», один из плюсов новой поликлиники — открытая регистратура. Регистраторы сидят за столами, к ним подсаживаются посетители. При таком подходе время обслуживания сократилось втрое — до 2 минут на пациента, говорят медики.

Очередей нет и в коридорах. Пациентов принимают точно по времени. Но даже тем, кому приходится ждать, есть, чем заняться — в учреждении оборудована комната мамы и ребенка и игровая для малышей.

Еще одна особенность — два отдельных входа для больных пациентов и тех, кто выздоравливает.

Приобретена партия современного дорогостоящего оборудования. На эти цели привлечено 14 млн рублей из федерального бюджета. Как рассказали доктора, современные аппараты УЗИ, ЛОР-комбайн, офтальмологический кабинет поможет проводить обследования и лечение маленьких пациентов. Всё оборудование — высокоточное, уровня столичных медицинских центров.

В Костромской области к 2021 году на бережливые стандарты будут переведены 15 детских поликлиник.

Отметим, что ранее Владимир Путин заявлял, что на новый стандарт работы все поликлиники Росси должны будут перейти к 2021 году.