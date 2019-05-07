Костромская область по нацпроекту получит 106,2 млн рублей

Кострома, , 18:13 — REGNUM В этом году в Костромской области будут созданы 14 крестьянских фермерских хозяйств и новый сельскохозяйственный потребительский кооператив — сообщает пресс-служба областной администрации.

На эти цели регион получит из федерального бюджета в текущем году 53,1 млн рублей, в 2020 году — 18,3 млн рублей, в 2021 году 34,7 млн рублей.

Распоряжением Правительства РФ регионам распределены трансферты на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Средства выделяются в рамках проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Деньги направят на субсидирование проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. Поддержка предусмотрена в виде грантов «Агростартап». Сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут купить на эти средства технику, оборудование, мобильные торговые объекты. Правительство распределило почти 14 миллиардов рублей между 83 субъектами России на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в 2019—2021 годы.

Гранты «Агростартап» — это возможность сделать первые шаги тем, кто собирается организовать фермерское хозяйство. Получить его может гражданин РФ, который постоянно проживает в сельской местности и намерен заняться (или уже занимается) сельским хозяйством. Агростартап — это возможность получить у государства на безвозмездной основе до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства, или до 4 млн рублей, если хозяйство состоит в кооперативе. Деньги предоставляются на условии софинансирования.

Фермер должен определиться, сколько денег ему необходимо на создание и развитие хозяйства: не более 90% от этой суммы (без учёта НДС и транспортных расходов) даст государство и не менее 10% фермеру придётся вложить собственных средств. Грант выделяется на конкурсной основе.