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Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Экономика

Рост российской экономики по итогам года не превысит 1,5%, считают в Еврокомиссии

Москва, 7 мая 2019, 17:51 — REGNUM  Европейская комиссия понизила свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году с прежних 1,6% до 1,5%. Об этом говорится в опубликованном 7 мая новом экономическом прогнозе ЕК.

Прогноз по росту российской экономики в 2020 году сохранён на прежнем уровне — 1,8%. ЕК также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2019 году составит 4%, в 2020 году — 3,9%.

В новом докладе Еврокомиссия также понизила свой прогноз по росту мирового ВВП в 2019 году с 3,5% до 3,2%. Прогноз по росту экономики еврозоны снижен с 1,9% до 1,2%, по общему ВВП стран Европейского союза (без Великобритании) — с 2% до 1,4%.

Оценка среднегодовой цены на нефть марки Brent в 2019 году понижена Еврокомиссией с $80,6 до $69,2 за баррель.

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Макроэкономика России
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