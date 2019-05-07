Фондовый рынок США открылся в минусе из-за сомнений в переговорах с Китаем

Нью-Йорк, США, , 17:31 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в «красной зоне» из-за новых сомнений в торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем, 7 мая передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 161,58 пункта (0,61%), до 26 276,90 пункта, индекс S&P 500 снизился на 19,44 пункта (0,66%), до 2913,03 пункта, индекс Nasdaq снизился на 79,77 пункта (0,98%), до 8043,52 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая рынок восстановился после «шокирующих» заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении новых пошлин против товаров из Китая, уверенность в благополучном исходе американо-китайских переговоров исчезла.

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