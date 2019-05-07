МИД Киргизии: Узбекские туристы смогут попасть на Иссык-Куль на поезде

Бишкек, , 17:12 — REGNUM Киргизские и узбекские железнодорожники при содействии посольства Киргизии планируют с июня 2019 года запустить пассажирский поезд по маршруту «Ташкент — Бишкек — Рыбачье». Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Делается это для увеличения потока туристов из Узбекистана в курортную зону киргизского озера Иссык-Куль.

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Поезд будет курсировать один раз в неделю. Продажа билетов уже началась. Поездка в одну сторону обойдется пассажирам: в плацкартном вагоне — в $41 (около 2,7 тысячи рублей), в купе — в $52 (3,4 тысячи рублей), а в вагоне класса «люкс» — в $90 (около 5,9 тысячи рублей).

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