Чайка: в регионах грубо нарушают технологию захоронения отходов

Екатеринбург, , 17:04 — REGNUM В работе предприятий, которые занимаются сбором, переработкой и утилизацией отходов, выявляется множество нарушений. Об этом на совещании в Екатеринбурге заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С целью сокращения затрат ими грубо нарушается технология захоронения, что приводит к причинению ущерба экологии», — сказал генпрокурор.

Юрий Чайка также добавил, что повсеместно не осуществляется должный производственный контроль, также отсутствуют санитарные защитные зоны. В свою очередь органы государственного надзора слабо реагируют на выявляемые нарушения.

Критике со стороны генпрокурора подверглись территориальные органы Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Также слабой была названа реакция следственных органов. При том, что количество нарушений растёт, число возбуждённых по материалам прокуратуры уголовных дел остаётся небольшим.

Напомним, 7 мая в Екатеринбурге Юрий Чайка провёл совещание по переходу на новую систему обращения с ТКО. В нём приняли участие главы регионов Сибирского, Уральского, Дальневосточного и Приволжского федеральных округов, а также руководители соответствующих подразделений надзорных органов.