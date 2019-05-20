Вопрос продовольствия Донбассу необходимо решать срочно

Донецк, , 07:00 — REGNUM Народным республикам Донецка и Луганска предстоит в скором времени заняться вопросом продовольственной безопасности. Почему так, как дела в этой области обстоят сейчас, дальше продолжаться не может, рассказывает автор ИА REGNUM Юрий Ковальчук.

Донбасс, исторически сосредоточенный на индустрии, никогда не уделял повышенного внимания развитию сельского хозяйства. Теперь, в новых условиях, ЛНР и ДНР вынуждены все области своей жизни выстраивать с учётом потребностей населения, которому оказалось невозможно законным образом получать продовольствие по привычным украинским каналам.

Конечно, Россия оказывает посильную помощь, и российские продукты являются основными на рынках Донбасса, и тем не менее (особенно принимая во внимание разницу цен и доходов), руководству ЛДНР нужно срочно принимать меры по обеспечению продовольственной безопасности, которой вполне можно достигнуть, используя и развивая даже те заделы, которые остались от украинского периода существования.

Что же может помочь молодым республикам в решении этой задачи, читайте в статье Юрия Ковальчука «Продовольственная безопасность ЛДНР невозможна без России».