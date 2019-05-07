Литр бензина в России за неделю подешевел на 1 копейку

Москва, , 17:00 — REGNUM Средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 22 по 28 апреля выросла на одну копейку и составила 43,98 рубля за литр. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По состоянию на 29 апреля средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла 41,67 рубля, марки Аи-95 — 44,99 рубля, марки Аи-98 — 50,73 рубля.

Дизельное топливо за указанный период подешевело на пять копеек — до 46,10 рубля за литр.

В течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в шести центрах субъектов Федерации, наиболее заметное в Симферополе — на 0,3%. Рост цен отмечен в 15 центрах субъектов Федерации. В том числе в Кирове бензин подорожал на 0,9%, Кызыле и Чебоксарах — на 0,7%.

В Москве и Санкт-Петербурге, согласно данным Росстата, цены на бензин за неделю не изменились.