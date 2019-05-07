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Инфляция в России в апреле составила 0,3%

Экономика

С начала 2019 года потребительские цены выросли на 2,1%

Инфляция в России в апреле составила 0,3%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 7 мая 2019, 16:50 — REGNUM  Инфляция в России в апреле составила 0,3%, а за период с начала года — 2,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В частности, как сообщается, продовольственные товары за минувший месяц подорожали в среднем на 0,4%, непродовольственные товары — на 0,2%, услуги — на 0,2%.

В 12 российских регионах рост потребительских цен в апреле составил 0,5%. Наиболее заметный рост (на 0,9%) зафиксирован в Чечне, что связывается с подорожанием продуктов питания в регионе на 1,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли в среднем на 0,4%, с начала года — на 2,3% и 2,2% соответственно.

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Инфляция
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