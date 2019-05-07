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Турция не стала вводить ограничения на импорт российской стали

Экономика

Турецкая сторона завершила спецрасследование в связи с отсутствием резкого и значительного роста импорта стальной продукции из России

Москва, 7 мая 2019, 16:10 — REGNUM  Российские предприятия продолжат работать с турецкими партнёрами в сфере поставок стали — в Турции не стали принимать ограничительных мер в этой сфере, заявил 7 мая министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«По итогам разбирательства турецкой стороной принято единогласное решение о завершении расследования без введения каких-либо ограничений», — приводят слова Мантурова в пресс-службе Минпромторга РФ.

По словам главы ведомства, Россия сохранит долю стального рынка в Турции эквивалентную $1,5 млрд (9,8 млрд рублей).

Напомним, спецрасследование в Турции относительно российской стали началось 27 апреля 2018 года в связи с якобы резким и значительным ростом импорта продукции на турецкий рынок. По словам Мантурова, такой рост отсутствует.

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Российско-турецкие отношения
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