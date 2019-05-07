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В Южной Корее представили коллекционную медаль в честь года Желтой Свиньи

Экономика

Данная медаль будет выпущена ограниченным тиражом (150 шт), а стоимость составит $141,3

В Южной Корее представили коллекционную медаль в честь года Желтой Свиньи
Новая коллекционная медаль в честь года Желтой Земляной Свиньи

Сеул, 7 мая 2019, 15:41 — REGNUM  В Южной Корее в честь года Свиньи представили новую коллекционную медаль. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейской корпорации по чеканке монет и защищенной печати (KOMSCO).

По их словам, коллекционная медаль является третьей медалью с символикой года, после меди в честь года Огненного Петуха, выпущенная в 2017 году, и медали в честь года Желтой Земляной Собаки, выпущенной в 2018 году.

Известно, что на лицевой стороне медали будет изображен поросенок, выглядывающий из сундука с деньгами. Данное изображение символизирует счастье и богатство.

Данная медаль будет выпущена ограниченным тиражом (150 шт), а стоимость составит 165 тыс. вон (~$141,3).

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