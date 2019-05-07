Мэр Сеула посетил Израиль для поиска решения проблемы мелкой пыли

Реховот, Израиль, , 15:19 — REGNUM Мэр города Сеула Пак Вон Сун посетил один из пяти крупнейших в мире научно-исследовательских институтов в Израиле для поиска решения проблемы мелкой пыли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Пак Вон Сун подписал меморандум о взаимопонимании с проректором Института имени Вейцмана и главой компании Yozma Group. Подписание меморандума состоялось в Институте имени Вейцмана, расположенного в городе Реховот в 20 км от Тель-Авива (Израиль).

Известно, что представители Института имени Вейцмана поделились с представителями Южной Кореи технологией изменения качества воздуха и технологией по сокращению диоксида серы.

Предполагается, что данные технологии будут применены к 60 угольным электростанциям по всей стране.

Институт имени Вейцмана был основан в 1934 году супругами Зив в честь их сына, умершего в молодом возрасте. Первым президентом института стал Хаим Вейцман, в честь которого и было названо учебное заведение. Известно, что три преподавателя института являются лауреатами Нобелевской премии.

«В Южной Корее не проводят фундаментальных научных исследований. Данное соглашение очень важно для нас и нашей страны», — сообщил мэр города Сеула.