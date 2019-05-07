Мордовия сократила госдолг более чем на 1,3 млрд рублей

Саранск, , 15:08 — REGNUM Мордовия в апреле сократила объем госдолга на 1,342 млрд рублей. По состоянию на 1 мая 2019 года, сумма долговых обязательств республики составляет 55,465 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном минфине. По сравнению с показателем на 1 января, задолженность республики снизилась на 752 млн рублей.

«Погашение долга никак не влияет на безусловное выполнение социальных обязательств», — подчеркнул министр финансов Мордовии Алексей Симонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале власти республики достигли договоренности с Минфином РФ о продлении срока возврата бюджетных кредитов, ранее привлеченных регионом, до 2024 года.

«В соответствии с рекомендациями Минфина России зарезервированы средства на 2019 год в объеме 2, 950 млрд рублей, на 2020 год — 1, 057 млрд рублей, на 2021 год — 1, 099 млрд рублей. Эти средства поступят в республиканский бюджет от продажи имущества, находящегося в государственной собственности. Резервирование указанных средств не затрагивает расходы на заработную плату и меры социальной поддержки населения, а также средства, выделяемые на реализацию национальных проектов, согласно майскому указу президента РФ», — отмечал глава Мордовии Владимир Волков.

Руководитель республики заверил, что все заемные средства в полном объеме вложены в социально-экономическое развитие.

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