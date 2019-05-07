Военная автоинспекция Москвы получила первые мотоциклы «ИЖ Пульсар»

Москва, , 15:04 — REGNUM Два первых электромотоцикла «ИЖ Пульсар» производства концерна «Калашников» переданы в Военную автоинспекцию Москвы, сообщает 7 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех» со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

«Мотоциклетные наряды дорожно-патрульной службы уже приняли участие в обеспечении безопасности дорожного движения в ходе проведения тренировки парада на Красной площади», — пояснили в военном ведомстве.

Широкой общественности «ИЖ Пульсар» был представлен на форуме «Армия-2017». Электромотоцикл способен развивать скорость до 100 км/ч при запасе хода до 150 км. Электрическая мощность двигателя составляет 15 кВт. Отмечается, что использование таких мотоциклов сократит расходы на их обслуживание в среднем в 12 раз.

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