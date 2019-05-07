Глава Промсвязьбанка доложил Путину об успехах опорного банка для ОПК

Москва, , 14:58 — REGNUM Промсвязьбанк, несмотря на то, что был создан менее года, уже начал вставать на ноги. На сегодня финансовая организация сопровождает практически 40% государственных оборонных контрактов, что выводит его в один из банков-лидеров по этой части. Об этом сегодня, 7 мая, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков.

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«Около года назад мне было поручено работать над одобренной Вами программой по переводу и трансформации Промсвязьбанка из санируемого в банк, опорный для гособоронзаказа, поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эта работа совместно с правительством, Центральным банком активно ведётся», — добавил Фрадков.

Также, по словам руководителя банка, финансовая организация уже начала кредитовать предприятия отрасли, и кредитует достаточно активно. Речь идёт о почти 200 млрд рублей поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Более того, по нашим прогнозам […] к 2021 году банк будет в состоянии принять на себя поддержку до 70% контрактов всего оборонно-промышленного комплекса с точки зрения именно кредитного ресурса», — отметил Фрадков.

Глава банка добавил, что банк достаточно активно включился в поддержку малого и среднего предпринимательства, а также развивает работу с физическими лицами: потребкредитование, ипотека, военная ипотека.

«Мы эти показатели тоже нарастили практически на 40%, что составляет более 100 миллиардов рублей», — уточнил Пётр Фрадков.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным неаудированным итогам 2018 года Промсвязьбанк показал положительный финансовый результат: согласно отчётности МСФО, чистая прибыль банка в прошлом году составила около 2 млрд рублей. Согласно концепции развития опорного банка для ОПК, в 2019 году ожидается двукратный рост по всем кредитным портфелям.

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