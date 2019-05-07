Два новых газопровода построят в Псковской области

Псков, , 14:49 — REGNUM В Псковской области будут построены два газопровода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, открытый отбор на строительство объявило ООО «Газпром межрегионгаз».

Согласно конкурсной документации, в 2019—2020 годах должен быть построен 36-километровый газопровод от газораспределительной станции Новосокольники до деревень Назимово, Насва и Горожане, в течение года — распределительные газопроводы общей протяженностью 6 км к трём котельным города Невель.

Начальная стоимость строительства газопроводов составляет около 516 млн рублей. В эту сумму включено возведение газопровода протяженностью 15 км в Архангельской области.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, из регионального бюджета на газификацию населённых пунктов региона будет направлено более 25 млн рублей — на 10 млн рублей больше, чем в 2018 году. Из этих средств более 10 млн рублей предусмотрено на Новосокольнический район, более 8 млн рублей на Пыталовский район, 5,5 млн рублей — на Псковский район и 1 млн рубле на Дедовичский район.

Напомним, в настоящее время уровень газификации Псковской области составляет 53%. Газификация региона началась в 1972 году.