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Бактерии помогут локализовать нефтяные загрязнения в Арктике

Экономика

За уникальную разработку «Лукойл» получил девять патентов

Москва, 7 мая 2019, 14:44 — REGNUM  Государственная экологическая экспертиза России одобрила технологию ликвидации нефтяных разливов на водных объектах Арктике, разработанную специалистами «Лукойла». Об этом 7 мая сообщает пресс-служба предприятия.

«Особенностью технологии являются специально подобранные штаммы микроорганизмов, способные работать в условиях холодного климата, когда применение традиционных методов локализации и сбора нефтеразливов затруднено», — говорится в сообщении.

За уникальную разработку компания получила девять патентов, подтвердила эффективность представленной технологии во время опытно-промышленных испытаний. Она предусматривает использование биологических препаратов, которые не образуют токсичных элементов в воде и воздухе. При их производстве также не применяются вредные вещества. Биовещество позволяет очистить трудноизвлекаемые загрязнения при рекордно низких температурах, что подходит для условий Северного Ледовитого и Атлантического океанов.

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