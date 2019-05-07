Орловского губернатора привлекают к рекультивации свалки

Орел, , 14:34 — REGNUM Губернатора Орловской области Андрея Клычкова просят помочь в решении вопроса по рекультивации свалки в Орле. Об этом было заявлено на пресс-конференции 6 мая. Мероприятие провели представители общественного движения «Граждане Орла», спикером стал генеральный директор АО «ЭкоСити» Юрий Парахин, на ней также присутствовал заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

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Суть обращения к губернатору состоит в необходимости получения акта о состоянии свалки, который должна составить комиссия в составе представителей ряда компетентных федеральных органов. Именно на этапе получения акта, который необходим для разработки проектно-сметной документации, возникли проблемы.

«Помогите нам в разрешении этой тупиковой ситуации, с тем, чтобы у нас на руках оказался акт, позволяющий перейти к разработке проектно-сметной документации на проект рекультивации», — обратился к главе региона Юрий Парахин.

Как отметил директор АО «ЭкоСити», сегодня ситуация с орловской свалкой угрожающая: в течение нескольких лет она эксплуатировалась «самым варварским образом». Так, по его данным, на свалку было вывезено более 25 тыс. тонн отходов ванадиевого производства из Тульской области. Именно с орловской свалкой Парахин связал печальное лидерство региона по онкологическим заболеваниям. Компания предлагает провести рекультивацию свалки своими силами: пересыпкой свалки слоем почвогрунтовой смеси с сооружением необходимых дренажных систем и скважин для извлечения газа. Проект, как отмечалось, поддержан администрацией Орла.

Координатор общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров выразил обеспокоенность, что в случае, если рекультивация свалки не будет проведена, имеется вероятность перезапуска старой свалки в качестве нового полигона.

Завод АО «ЭкоСити» сегодня является основным сортирующим и перерабатывающим мусор предприятием для Орла, Орловского района и восьми районов области. В строй предприятие, о планах по строительству которого говорилось ещё в 2007 году, было введено в январе 2018 года. Тогда же появилась информация, что завод работает не на полную мощность из-за нехватки сырья. Полигон под рекультивацию АО «ЭкоСити» был передан в начале этого года.

Свалка в Орле на улице Итальянской существует уже более 45 лет, а вопрос ее рекультивации активно обсуждается в последние годы. В конце апреля на встрече губернатора Андрея Клычкова с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным обсуждалась возможность подачи регионом заявки на рекультивацию свалки.

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