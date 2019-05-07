Украине не удастся полноценно восстановить «разорванные связи» с Россией

Москва, , 14:33 — REGNUM Введение ограничений тут же сказалось и на объемах торгового оборота Украины, и на положении дел в экономике. Столь существенные потери Украины из-за снижения объемов импорта и экспорта объясняются тем, что Россия являлась для неё основным торговым партнером. При этом доля Украины во внешнеторговом обороте хоть и была значительной, но не занимала заметное место, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Россия очень активно торгует с Китаем (за 2018 год оборот составил $108, 283 млрд), с Германией (в 2018-м торговый оборот с этой страной составил $56, 607 млрд), с Нидерландами (оборот в прошлом году — $47,164 млрд) и целым рядом иных государств. В то время, как внешнеторговый оборот между Россией и Украиной в 2018 году составил всего $14,984 млрд.

При этом экспорт России в Украину в 2018 году составил $9,523 млрд, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 19,89%, а импорт России из Украины составил $5,461 млрд, увеличившись на 11,17% по сравнению с 2017 годом», — привёл цифры эксперт.

Тесные производственные и торговые связи между Россией и Украиной сложились еще во времена, когда это были республики СССР, и в целом поддерживались до 2014 года. Но введение ограничений на торговлю для Украины действительно имеет гораздо более тяжелые последствия, нежели для России. При этом надо понимать, что разрыв контрагентских связей между украинскими и российскими предприятиями, много лет являющимися поставщиками каких-либо комплектующих, не только вредит взаимной торговле и экономике обеих стран в настоящее время, но и оказывает негативное влияние на будущее развитие наших государств.

«Отлаженные за долгие годы связи с поставщиками не так легко быстро заменить на новые. И зачастую поставки аналогичной техники из стран дальнего зарубежья обходятся намного дороже, нежели из государств бывшего СССР. Это касается и приборостроения, и машиностроения, и станкостроения, и авиационной отрасли и многих иных сегментов», — пояснил Коренев.

Надежды Украины, что разрыв с Россией быстро приведет к налаживанию полноценных торговых контактов с государствами ЕС или США, явно преувеличены — там нашего южного соседа рассматривают, скорее всего, как поставщика тех или иных ресурсов и продукции сельского хозяйства. И совершенно не спешат закупать более сложную технику у украинцев, создавая конкуренцию своим производствам. Так что замещения выпавших объемов торговли с Россией после введения санкций не произошло — Европа не смогла занять во внешней торговле Украины такое же место, какое занимала Россия.

«По сути, единственно правильный вариант для Украины — как можно быстрей снять торговые ограничения, тем более, что Россия не раз заявляла, что в этом случае также снимет свои ограничения в торговле с Украиной. Конечно, быстро и тем более — полноценно восстановить разорванные связи вряд ли удастся, но улучшить ситуацию вполне возможно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что за последние пять лет внешнеэкономическая торговля Украины с Россией сократилась более чем в три раза. Украинский экспорт упал более чем в четыре раза, импорт из России сократился почти в три раза.

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