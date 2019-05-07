«Дни в профессии» поставили рекорд по количеству экскурсий

Москва, , 14:23 — REGNUM Акция «Дни в профессии» проекта «Профстажировки 2.0» проходила с 18 по 26 апреля в 83 регионах России, но из-за повышенного интереса к профориентационным экскурсиям со стороны школ и техникумов в ряде субъектов ее продлили еще на неделю. В итоге для ребят провели 91 дополнительную экскурсию. «Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «Россия страна возможностей» и «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

«Мы планировали провести 779 профориентационных экскурсий на предприятия, но в итоге организовали 870. Повторить экскурсии для других групп ребят попросили сами образовательные учреждения. В итоге акция продлилась еще на несколько дней. Всего в ней приняли участие почти 22 тысячи школьников и студентов из 604 образовательных организаций — вдвое больше, чем в прошлом году. Мы надеемся, что акция «Дни в профессии» станет доброй традицией для многих школ и профессиональных училищ», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин уверен, что число участников следующей, осенней акции, увеличится, как минимум, вдвое.

«Есть еще один бонус, который получают участники наших экскурсий. У них исчезает страх перед поиском работы: формируется ощущение, что на предприятиях их ждут опытные, терпеливые и дружелюбные наставники. Наша акция проводится дважды в год. И мы уже фиксируем первые истории успеха — все чаще выпускники техникумов находят первое место работы именно на предприятии, которое посетили с нами. Они становятся героями новостных сюжетов на местных телеканалах, а мы с радостью наблюдаем за их успехами», — отметил руководитель проекта.

Впервые акция проводилась в ноябре 2018 года. Тогда в ней приняло участие порядка 10 тысяч экскурсантов. Ее основные цели — показать работу современного предприятия изнутри, повысить престиж инженерных и рабочих профессий, помочь сориентироваться в приоритетных сферах экономики, сформировать целостное представление о технологическом цикле производства продукции.

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».