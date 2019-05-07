Восемь джипов за 20 млн рублей: в Югре найдены нарушения в госзакупках авто

Сургут, Югра, , 14:37 — REGNUM В Сургутском районе приобрели восемь внедорожников за 20 млн рублей с нарушением нормативных актов. Прокуратура провела проверку законности приобретения администрацией муниципалитета служебных автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в декабре 2018 года МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации Сургутского района» посредством электронного аукциона осуществила закупку восьми автомобилей Nissan Murano, стоимость каждого из которых составила почти 2,5 млн рублей. Постановлением администрации района от 18 января 2016 № 29-нпа определено, что при закупке легковых автомобилей стоимостью не более 2,5 млн. рублей характеристика мощности двигателя должна быть не более 200 лошадиных сил.

Однако в техническом задании закупки было указано большее значение мощности автомобиля — не менее 249 лошадиных сил. Также при расчёте начальной и максимальной цены контракта использовались коммерческие предложения только на Nissan Murano.

«В связи с этим прокурор Сургутского района на имя директора учреждения внёс представление, которое находится на рассмотрении. В представлении прокурор лишь указывает на сам факт допущенного нарушения и требует принять меры, как к его устранению, так и к устранению причин и условий, ему способствующих. Однако, нарушений законодательства о закупках, для устранения которых необходимо отменять закупку, выявлено не было», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM представитель прокуратуры ХМАО Дарья Зоричева.

Результаты рассмотрения данного представления можно будет узнать только в начале июня, отмечают в надзорном ведомстве. Сам же глава Сургутского района Андрей Трубецкой заявил СМИ, что именно Nissan Muran «отвечает требованиям безопасности и проходимости при эксплуатации по дорогам района, где отсутствует твердое покрытие».