Вторник, 7 Мая 2019 года
15:23:39 МСК

В Таджикистане запущен портал о торговой системе страны

Экономика

Торговый портал создан для упрощения и улучшения процедур экспорта

Душанбе, 7 мая 2019, 14:15 — REGNUM  В Таджикистане открылся первый среди стран Туркестана портал о торговой системе и внешнеторговой деятельности, сообщает 7 мая издание Asia-Plus.

Отмечается, что портал предоставляет информацию о процедурах импорта, экспорта и транзита 39 групп товаров, в которые включены 1500 наименований товаров и продуктов.

Торговый портал создан для упрощения и улучшения процедур экспорта таджикистанской продукции, диверсификации экспорта и повышения его потенциала.

Напомним, 26 апреля в Душанбе состоялась торжественная церемония запуска торгового портала Таджикистана, в котором приняли участие более 100 представителей государственных ведомств, предпринимателей и международных организаций.

Читайте также: Товарооборот Таджикистана со странами СНГ сократился на 5%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить