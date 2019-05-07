В Таджикистане запущен портал о торговой системе страны

Душанбе, , 14:15 — REGNUM В Таджикистане открылся первый среди стран Туркестана портал о торговой системе и внешнеторговой деятельности, сообщает 7 мая издание Asia-Plus.

Отмечается, что портал предоставляет информацию о процедурах импорта, экспорта и транзита 39 групп товаров, в которые включены 1500 наименований товаров и продуктов.

Торговый портал создан для упрощения и улучшения процедур экспорта таджикистанской продукции, диверсификации экспорта и повышения его потенциала.

Напомним, 26 апреля в Душанбе состоялась торжественная церемония запуска торгового портала Таджикистана, в котором приняли участие более 100 представителей государственных ведомств, предпринимателей и международных организаций.

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