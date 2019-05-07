Более 50 тысяч человек подали заявки на конкурс «Цифровой прорыв»

Москва, , 14:06 — REGNUM По числу регистраций традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, большую активность проявили участники из Воронежа, Перми, Краснодара, Ижевска и Уфы. Заявки для прохождения на региональный этап конкурса принимаются до 12 мая.

«Мы рады видеть такой позитивный отклик от специалистов со всей России — заявочная кампания не сбавила оборотов даже в дни майских праздников. Впереди еще несколько выходных, праздничных дней, и мы надеемся после них приветствовать еще одну волну новых участников», — прокомментировал руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

«Большое количество заявок на конкурс подтверждает актуальность выбранного формата. В нашей стране огромное количество сильных и талантливых специалистов в сфере цифровых технологий. «Цифровой прорыв» — крупнейший кадровый ИТ-конкурс страны. Мы видим, что интерес к проекту проявляют и начинающие карьеру молодые специалисты, и команды с богатым профессиональным опытом. Уверен, что по итогам 40 региональных хакатонов мы получим много прорывных идей и прототипов продуктов», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Напомним, Конкурс «Цифровой прорыв», один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Заявочная капания продлится до 12 мая, после чего участников ждет онлайн-тестирование, участие в котором является обязательным для прохождения в региональный этап конкурса. Региональный этап будет проводиться в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где представители информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».