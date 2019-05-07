Нейплс, , 14:14 — REGNUM

Небольшие американские города с выделяющимся на общем фоне экономическим благополучием оказываются всё более привлекательными для жителей США, сообщает CNBC. Эти города становятся хорошей альтернативой для тех, кто хочет избежать таких дорогих мест, как Нью-Йорк и Сан-Франциско.

На фоне изученных центром GOBankingRates 347 американских городов с населением до 500 тысяч человек и с сочетанием экономического благополучия и растущих зарплат, особенно выделился юг страны. В нем находятся 9 из 30 отобранных мест, включая лидера списка — город Нейплс во Флориде.

Девятка южных городов выглядит так:

9. Ричмонд, Вирджиния.

Рост личного дохода с 2012 по 2017: 15%

Рост населения с 2012 по 2017% 7,6%

Рост экономики с 2012 по 2017: 22,4%

8. Порт Сент-Луис, Флорида.

Рост личного дохода с 2012 по 2017: 18%

Рост населения с 2012 по 2017% 9,2%

Рост экономики с 2012 по 2017: 21,1%

7. Дарем, Северная Каролина.

Рост личного дохода с 2012 по 2017: 15,8%

Рост населения с 2012 по 2017% 11,9%

Рост экономики с 2012 по 2017: 14,8%

6. Шарлоттсвиль, Вирджиния.

Рост личного дохода с 2012 по 2017: 17,9%

Рост населения с 2012 по 2017% 7,6%

Рост экономики с 2012 по 2017: 22,4%

5. Майами, Флорида.

Рост личного дохода с 2012 по 2017: 17,7%

Рост населения с 2012 по 2017% 10,2%

Рост экономики с 2012 по 2017: 29,4%

4. Роли, Северная Каролина.

Рост личного дохода с 2012 по 2017: 15%

Рост населения с 2012 по 2017% 11%

Рост экономики с 2012 по 2017: 33%

3. Файеттвилль, Арканзас.

Рост личного дохода с 2012 по 2017: 23,4%

Рост населения с 2012 по 2017% 10,4%

Рост экономики с 2012 по 2017: 37,6%

2. Себастиан, Флорида.

Рост личного дохода с 2012 по 2017: 20,9%

Рост населения с 2012 по 2017% 9,3%

Рост экономики с 2012 по 2017: 23,5%

1. Нейплс, Флорида.

Рост личного дохода с 2012 по 2017: 22,8%

Рост населения с 2012 по 2017% 6,8%

Рост экономики с 2012 по 2017: 34%