Нейплс, 7 мая 2019, 14:14 — REGNUM
Небольшие американские города с выделяющимся на общем фоне экономическим благополучием оказываются всё более привлекательными для жителей США, сообщает CNBC. Эти города становятся хорошей альтернативой для тех, кто хочет избежать таких дорогих мест, как Нью-Йорк и Сан-Франциско.
На фоне изученных центром GOBankingRates 347 американских городов с населением до 500 тысяч человек и с сочетанием экономического благополучия и растущих зарплат, особенно выделился юг страны. В нем находятся 9 из 30 отобранных мест, включая лидера списка — город Нейплс во Флориде.
Девятка южных городов выглядит так:
9. Ричмонд, Вирджиния.
Рост личного дохода с 2012 по 2017: 15%
Рост населения с 2012 по 2017% 7,6%
Рост экономики с 2012 по 2017: 22,4%
8. Порт Сент-Луис, Флорида.
Рост личного дохода с 2012 по 2017: 18%
Рост населения с 2012 по 2017% 9,2%
Рост экономики с 2012 по 2017: 21,1%
7. Дарем, Северная Каролина.
Рост личного дохода с 2012 по 2017: 15,8%
Рост населения с 2012 по 2017% 11,9%
Рост экономики с 2012 по 2017: 14,8%
6. Шарлоттсвиль, Вирджиния.
Рост личного дохода с 2012 по 2017: 17,9%
Рост населения с 2012 по 2017% 7,6%
Рост экономики с 2012 по 2017: 22,4%
5. Майами, Флорида.
Рост личного дохода с 2012 по 2017: 17,7%
Рост населения с 2012 по 2017% 10,2%
Рост экономики с 2012 по 2017: 29,4%
4. Роли, Северная Каролина.
Рост личного дохода с 2012 по 2017: 15%
Рост населения с 2012 по 2017% 11%
Рост экономики с 2012 по 2017: 33%
3. Файеттвилль, Арканзас.
Рост личного дохода с 2012 по 2017: 23,4%
Рост населения с 2012 по 2017% 10,4%
Рост экономики с 2012 по 2017: 37,6%
2. Себастиан, Флорида.
Рост личного дохода с 2012 по 2017: 20,9%
Рост населения с 2012 по 2017% 9,3%
Рост экономики с 2012 по 2017: 23,5%
1. Нейплс, Флорида.
Рост личного дохода с 2012 по 2017: 22,8%
Рост населения с 2012 по 2017% 6,8%
Рост экономики с 2012 по 2017: 34%