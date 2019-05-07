На рынке Вьетнама появится новый сорт южнокорейской клубники — СМИ

Сеул, , 14:10 — REGNUM Новый сорт южнокорейской клубники впервые был экспортирован во Вьетнам, сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, Ассоциация фермерских хозяйств Хонджу и экспортная компания Orient подписали контракт на экспорт 50 тонн нового сорта клубники «Ари» во Вьетнам сроком до июня 2020 года. Сумма контракта составила 600 млн вон (~$514 тыс.), а первые 320 ящиков с клубникой (380 кг) был отправлены во Вьетнам 3 мая.

Новый сорт «Ари» — сорт клубники, разработанный Национальным институтом садоводства и лекарственных растений в 2017 году и имеющий большие, мясистые ягоды.

Известно, что в конце 2018 года Ассоциация фермерских хозяйств Хонджу впервые приступила к тестовому производству данного вида клубники, который впоследствии хорошо приняли на местном рынке и пекарнях. В январе 2019 года новый сорт клубники «Ари» экспортировали в Макао и Гонконг.