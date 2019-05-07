Клиентов Morgan Stanley «распугала» недружественная политика Вашингтона

Москва, , 13:52 — REGNUM Именитый международный инвестиционный банк Morgan Stanley планирует сократить свой бизнес в России. И виноваты в этом власти США, заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

«Надо отдать должное банку в плане его колоссальных достижений на российском рынке. В нулевые годы, когда фондовый рынок страны рос как на дрожжах именно Morgan Stanley был лидером инвестиционного бизнеса в стране, проведя IPO и приватизацию крупнейших российских «голубых фишек», — отметил эксперт.

Но любая сказка заканчивается и порой очень не вовремя. После кучерявых годов и миллиардных доходов, исчисляемых в долларах США, для банка в России началась новая реальность. Дело в том, что бизнес еще лет семь назад стал очень высококонкурентным, и началась обстроенная борьба за новые проекты в России среди крупных международных инвестиционных брендов и окрепшими российскими инвестиционными компаниями. В те годы практически все они имели раздутый штат сотрудников и очень высокие оклады.

«На фоне геоэкономического обострения отношений США и ЕС с Россией Morgan Stanley с их западными коллегами Deutsche Bank, Credit Suisse Barclays, UBS и HSBC оказались в новых реалиях и фактически перешли на хлеб и воду. Их доходы в России резко упали на фоне сокращения капитализации фондового рынка страны и возросших рисков работы на западных площадках. В итоге все они ушли с российского рынка», — пояснил Лобода.

Сделки слияний и поглощений приостановились. А о публичном размещении российских компаний на Западе практически давно не идет речи. В этом году о своих намерениях заявили размещаться группа «Черкизово» и рекрутинговый онлайн-сервис HeadHunter. Не густо. Но у нас есть Московская биржа, на которой можно и нужно размещаться, геополитические риски в этом случае минимальны для российского бизнеса.

«Недружественная политика Вашингтона распугала и клиентов западных инвестиционных банков в России — сегодня есть высокие риски запретов работы с российским ОФЗ и евробондами, да и фондовый рынок давно заснул и сузился почти в два раза за 10 лет. Как следствие иностранные спекулянты вывели все деньги из российских «дочек» международных инвестиционных банков. Пока на рынке неплохо себя чувствуют инвестиционные банки из России и континентальной Европы», — считает эксперт.

За 10 лет инвестиционные подразделения крупнейших российских банков набрали силу и отвоевали себе хорошую долю на рынке. Но и им сегодня не сладко. Клиенты, конечно, у них пока есть, но расходы на операционную деятельность очень высокие, все это происходит на фоне рекордного оттока прямых иностранных инвестиций из России. В прошлом году, по данным Банка России, иностранцы вывели $6,5 млрд из уставных капиталов российских нефтегазовых компаний, по сути откатив на 20 лет назад инвестиционную реальность для ТЭКа.

«Уход Morgan Stanley с российского рынка не несет риска для банковской системы страны. По данным «БИР Аналитик», на 1 апреля «Морган Стэнли Банк» занимает всего-то 202 место в банковской системе России с активами в 9 млрд рублей. А собственные средства банка составляют не многим более 5,9 млрд рублей», — высказал свою точку зрения Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, международный инвестиционный банк Morgan Stanley уведомляет Центральный банк России о закрытии своего банковского бизнеса в стране в первом квартале 2020 года.

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