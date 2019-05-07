Работа в ДФО привлекает специалистов из многих регионов РФ

Большой Камень, Приморский край, , 13:49 — REGNUM Благодаря инвестиционным проектам, реализующимся в Дальневосточном федеральном округе, здесь будет создано 135 тысяч новых рабочих до 2025 года. При поддержке новых инструментов развития начали работу более 1500 новых предприятий, которые уже обеспечили создание более 27 000 новых рабочих мест, причем 13 700 из них созданы в 2018 году. Перспектива участия в масштабных проектах привлекает как жителей Дальнего Востока, так и специалистов со всей страны, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Например, из города Астрахани в Большой Камень Приморского края для работы на флагманском предприятии судостроительной отрасли — ССК «Звезда» в должности руководителя проекта переехал Максим Никонов, имеющий опыт работы в кораблестроении более 18 лет, из которых 10 лет — работа над новыми проектами.

Переезд всегда непростое решение, которое может требовать нескольких месяцев подготовки. Впервые с Максимом Никонов специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) связались в апреле 2018 года во время работы над вакансией ССК «Звезда». В августе 2018 года во время Ярмарки вакансий судостроительной отрасли в Астрахани, организованной АРЧК ДВ, с кандидатом удалось познакомиться лично и организовать встречу с представителем ССК «Звезда». Трудоустройство и переезд состоялись в январе 2019 года.

«На Дальнем Востоке я раньше не бывал, но много слышал от друзей-дальневосточников, а также встречался по работе с представителями дальневосточных компаний. Решение о переезде принять было нелегко. В связи с рождением ребёнка, супруга живёт пока в Астрахани. Когда дочка подрастёт и сможет перенести перелёт сразу-же перевезу всю семью в Большой Камень. Вначале было трудно привыкать к новым условиям — другой климат, другой часовой пояс. Но сейчас этот период уже позади», — рассказывает о своем переезде Максим Никонов.

Потребность в кадрах ССК «Звезда» оценивается в 3800 специалистов на 2019 год. Судостроительный комплекс привлекает сотрудников при поддержке государства по программе повышения трудовой мобильности, предусматривающей компенсацию переезда и обустройства на новом месте. ССК «Звезда» активно строит жилье для своих сотрудников в новом микрорайоне.

«Это был осознанный выбор, основанный на трех причинах. Во-первых, верфь продолжает строиться, поэтому есть возможность участвовать в становлении предприятия — это интересный опыт развития. Во-вторых, я ехал и хотел быть руководителем проекта строительства судна, которое еще не строилось в России, это профессиональный вызов. В-третьих, на новом предприятии сосредоточены самые современные технологии и оборудование», — подчеркивает Максим Никонов.

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