«Из ничего истерику закатили, балаболы...»: что такое «Мираторг»

Москва, , 14:22 — REGNUM После того, как президент крупнейшего агрохолдинга страны Виктор Линник в интервью журналу Forbes назвал балаболами граждан, возмутившихся инициативе о запрете провоза мясо-молочной продукции в ручной клади, многих стало интересовать, а что такое агрохолдинг «Мираторг» и братья Линники — его основатели, родство жены Дмитрия Медведева с которыми активно опровергало правительство?

Напомним, Национальная мясная ассоциация, в которую входит свыше десятка крупнейших производителей мяса и мясопродукции, в том числе «Черкизово» и «Мираторг», в конце апреля 2019 года обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву, предложив запретить гражданам ввозить в ручной клади мясо-молочную продукцию из-за рубежа для личного использования. Объяснялось это заботой о самих россиянах, и добавлялось, что «растут риски заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных из-за рубежа». Позднее со ссылкой на неофициальный источник в аппарате правительства появились сведения, что «никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается», но хоть ложечки и нашлись, но осадок остался, как говорится. Не забыли россияне и реплики Виктора Линника в интервью журналу Forbes.

«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», — заявил Линник, отвечая на вопрос журналиста о том, не опасаетесь ли он, что из-за запрета возникнет общественное неприятие.

Читайте также: Жителям РФ могут запретить ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа

А также: Глава «Мираторга» назвал противников запрета на ввоз в РФ мяса балаболами

Реакция не заставила себя ждать. В соцсетях развились бурные дискуссии, звучали даже призывы бойкотировать продукцию «Мираторга».

А в одной из соцсетей пользователь «Сибиряк» и вовсе отметил: «Потреблять в России только российские продукты можно не раньше чем Линник, Дымов и другие «патриоты» начнут ездить на «Ладе» «Гранте»».

Что же представляет из себя агрохолдинг «Мираторг»?

На официальном сайте компании отмечается, что она произвела 423 тыс. тонн свинины, 114 тыс. тонн мяса птицы и 108 тыс. тонн говядины в 2018 году. Открытые источники говорят, что на рынке свинины холдинг занимает в России 11,5%. Помимо этого, холдинг — один из крупнейших в РФ по производству зерновых. Он произвёл за прошлый год 1,6 млн тонн зерновых и бобовых культур. По этому направлению компании группы работают в Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областях.

Предприятия по производству комбикорма и кормом для разных возрастных групп животных работают в Брянской и Белгородской областях, по итогам 2018 года они произвели 1,5 млн тонн продукции. Поголовье крупного рогатого скота холдинг выращивает на 94 фермах в Брянской, Калининградской, Смоленской, Калужской, Орловской и Тульской областях и двух фидлотах в Брянской и Орловской областях. Свиноводческий дивизион фирмы в 3,4 млн голов представлен 28 автоматизированными свинокомплексами в районах Белгородской и Курской областях. Там же находятся репродукторы, площадки откорма и доращивания. Птицеводческие активы расположены в Выгоничском и Трубчевском районах Брянской области, и включают 20 птицеводческих площадок родительского стада и ремонтного молодняка, семь бройлерных птицеферм, один мясоперерабатывающий завод.

Помимо этого, у агрохолдинга в Калининградской области работает завод по производству полуфабрикатов и готовых блюд, имеется производство замороженных овощей и ягод «Vитамин» на свыше 200 наименований, в Брянской области — завод по убою и глубокой переработке крупного рогатого скота, который при выходе на проектную мощность будет перерабатывать 400 000 голов в год, а также 14 распределительных центров по всей России с автопарком на более 1500 единиц техники и розничная торговая сеть из почти 90 магазинов в семи регионах страны. Не стоит забывать и о непрофильных активах — недвижимости, земельном банке. Эдакий осьминог о много щупалец, работающих в десятке регионов России.

Можно только порадоваться за компанию — рабочие места, налоги в бюджет. Например, на самом сайте можно найти данные, что «по итогам 2017 года компания увеличила налоговые выплаты до 12 млрд рублей», не уточняется, правда, по одному региону или в целом. Но отчего-то сразу вспоминаются слова советника сельскохозяйственного товарищества «Пересвет» Александра Субботина, который в начале 1990-х годов был первым заместителем губернатора Брянской области, о том, что из ежегодно поступающих в регион по разным программам примерно 10−10,5 млрд рублей господдержки около 9 млрд рублей уходит «Мираторгу» по разным программам.

Читайте также: Голодают? Пусть едят пирожные, хамон и пармезан. «Мираторг» и балаболы

К слову, из тех же открытых источников известно, что в 2017 году у «Мираторга» была самая большая выручка среди агрохолдингов России — 125 млрд рублей. Вот только доподлинно и точно вывести, сколько именно налогов в казну местную и федеральную по всем регионам присутствия пришло от агрохолдинга, не вышло — слишком много юрлиц в структуре, а у большого их числа в конце цепочки владельцев — кипрские офшоры. Но обо всём по порядку.

На официальном сайте «Мираторга» в разделе «раскрытие информации» посетителю предлагаются данные лишь на одно юрлицо — ООО «Мираторг Финанс», имеющее «московскую прописку». По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена 13 марта 2007 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, гендиректор — Александр Никитин, который на сайте агрохолдинга «Мираторг» числится вице-президентом компании. Относительно ООО «Мираторг-Финанс» в финансовой отчётности указано, что компания занимается финансовой и инвестиционной деятельностью, а основная её задача — «привлечение средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций для финансирования проектов АПХ «Мираторг». В состав совета директоров эмитента входят Александр Линник (председатель совета), Виктор Линник (президент холдинга), Александр Никитин и Владимир Седых (независимый член совета директоров).

В отчёте эмитента за третий квартал 2018 года отмечается, что «на деятельность эмитента, оперирующего в финансовом секторе, оказал влияние мировой финансовый кризис, приведший к: сжатию мировой финансовой системы и кризису доверия; ограничению возможностей заимствования и росту процентных ставок; резкому падению фондового рынка, усугубившемуся в России чередой маржинколлов по акциям российских эмитентов; выводу капитала из России; сокращению спроса и, соответственно, мировых цен на сырьевые товары; падению российского производства; уменьшению реальных доходов населения».

Вот тут, видя фразу о выводе капитала из России, не лишним будет вспомнить, что единственный учредитель «Мираторг-Финанс» — ООО «Тройен» (Кипр). Компания зарегистрирована 25 августа 2005 года, когда как агрохолдинг работает в России с 1995 года.

ООО «Тройен» (TROYEN (CYPRUS) LIMITED), по данным ЕГРЮЛ, также является единственным владельцем таких компаний, как: ООО «Мираторг-Калининград» (создано в августе 2004 года, кипрское ООО владеет им с августа 2011 года), ООО «Торговая компания «Мираторг» (учреждено в ноябре 2009 года, а с марта 2010 года его единственный владелец — кипрская компания). Примечательно: ООО «ТК «Мираторг» совместно с ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит» 18 января 2019 года выступили учредителями Национальной Ассоциации поставщиков, производителей и потребителей мяса и мясопродуктов. Видимо, в качестве альтернативы Национальной мясной ассоциации, созданной ведущими операторами рынка мяса в 2003 году, куда входит и «Мираторг»? Завод «Ремит», ставший соучредителем альтернативной ассоциации принадлежит Рустему Мухаметшину и Владимиру Конозакову. Бизнесмены имеют «мясные» интересы в Югре, Новосибирской, Свердловской, Московской областях.

Возвращаясь к теме «имущества» кипрской компании, в список добавим ещё одно юрлицо — ООО «Мираторг-Генетика», что было учреждено 12 мая 2008 года, а кипрская фирма стала его владельцем в сентябре 2009 года.

На сайте компании в составе дивизиона агрохолдинга фигурирует также ООО «Мираторг-Запад». По данным ЕГРЮЛ, данное юрлицо учреждено 20 мая 1999 года, уставный капитал — 1 929 326 748,26 рубля. ООО выступало соучредителем двух ныне ликвидированных некоммерческих компаний — Ассоциации развития предпринимательства в Калининградской области и некоммерческой организации «Национальная ассоциация поставщиков, производителей и потребителей мяса и мясопродукции». Последнее, к слову, создано в 2003-м году группой товарищей, включая некое ООО «Мираторг», существовавшее с 1999 года и прекратившее свою работу в 2016 году (его единственным владельцем была другая иностранная компания с Виргинских островов — акционерная компания «Хоффер Трэйдинг ЛТД»).

Что интересно — ООО «Мираторг» в одно юрлицо учредило некоммерческую организацию «Национальная ассоциация поставщиков, производителей и потребителей мяса и мясопродукции», что прекратила деятельность 20 ноября 2018 года. Столько ассоциаций расплодилось, что возникает вопрос, а кто же выдвигал то самое приснопамятное предложение о запрете пармезана и хамона? Так и запутаться недолго.

Но вернёмся к владельцем ООО «Мираторг-Запад». Им с марта 2013 года является ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг», созданный в ноябре 2007 года. Его возглавляет Виктор Линник, а учредителями являются ООО «Агромир» и ООО «Саудейд Энтерпрайзис Лимитед». В ЕГРЮЛ местом прописки обеих компаний является Кипр.

Само ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» в разные годы выступало соучредителем 43 юрлиц, часть из которых уже ликвидирована. В числе действующих — ООО «Брянская мясная компания», что распоряжением правительства РФ в феврале 2017 года получила в Смоленской области под инвестиционный проект по строительству животноводческих комплексов (ферм) по содержанию крупного рогатого скота мясного направления, а также для создания логистического центра в аренду на 49 лет без проведения торгов находящиеся в федеральной собственности два участка, расположенные в Починковском районе Смоленской области, площадью 5725,5 га и 2873,15 га. Также Внешэкономбанк выделил компании кредит, сумма неизвестна, но доли собственников числятся по нему в залоге. Вторым совладельцем ООО «Брянская мясная компания» выступает ООО «Мираторг-Брянск», чьи владельцы — кипрские ООО «Агромир» и ООО «Саудейд Энтерпрайзис Лимитед».

Вот так выглядит агроимперия братьев Линников, или лишь её видимая часть, которую удалось установить. Странно говорить о поддержке отечественного рынка, а за плечами иметь многочисленные кипрско-виргинские офшоры, не находите?