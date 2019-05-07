В Ярославской области сбор вторсырья предлагают освободить от налогов

Ярославль, , 13:46 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев предлагает дать налоговые послабления предприятиям, которые занимаются сбором и переработкой вторичного сырья. Об этом речь идет в проекте закона «Об отходах производства и потребления в Ярославской области», который подготовил Фомичев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О разработке закона было объявлено еще летом 2018 года, он являлся одним из пунктов предвыборной программы «Единой России» на выборах в облдуму. Однако внести его в думу депутат планирует только этой весной. Изначально предполагалось, что закон ограничит ввоз отходов из других регионов. Но в ходе работы акценты сместились. В проекте осталась статья, запрещающая ввоз отходов, не являющихся вторичными материальными ресурсами.

При этом самая объемная статья касается экономического стимулирования в области обращения с отходами и внедрения раздельного сбора мусора. Депутат предлагает стимулировать сбор и переработку вторсырья налоговыми льготами. В частности, одной из мер является «освобождение от уплаты налогов участников системы обращения с отходами, которые занимаются сбором, транспортированием и утилизацией вторичных материальных ресурсов».

По словам Романа Фомичева речь идет о предприятиях, которые организуют сбор пластика, стекла, бумаги и других ресурсов для последующей переработки. Таких предприятий сейчас очень мало, так как экономически такая деятельность невыгодна. Депутат говорит, что воспользоваться этой льготой вряд ли сможет действующий региональный оператор по обращению с ТКО — ООО «Хартия».

"Если региональный оператор сам сможет это сделать, или создать такое предприятие, это будет замечательно, но тут речь идет не про регионального оператора, так как он занимается несортированными отходами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев.

Депутат предлагает и налоговые льготы для предприятий, которые занимаются переработкой вторичных материальных ресурсов. А для предприятий, которые производят продукцию из переработанного мусора, он предлагает бюджетные субсидии. На это может быть направлено 50% средств, поступающих в бюджет в рамках экологического сбора. Кроме того, товарам из вторсырья автор законопроекта предлагает дать приоритеты при госзакупках.

Часть мер предлагается и для жителей области. Речь идет о разных тарифах в зависимости от способа накопления отходов, возврата части платы для тех, кто осуществляет раздельное накопление отходов и освобождение физлиц ото налога на доходы от сдачи вторсырья.

Роман Фомичев говорит, что меры налоговой поддержки участников системы обращения с отходами по не проработаны законодательно.

«Думаю, что в первом чтении закон можно принять, и дальше работать над более точными формулировками», — пояснил Роман Фомичев.

Депутат планирует внести проект закона до летних каникул, но принятие во втором чтении возможно не раньше осени 2019 года.

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