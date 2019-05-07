Все торговые войны неизбежно вызывают «эффект бумеранга»

Москва, , 13:37 — REGNUM К чему может привести повышение пошлин на китайские товары на весьма значительную величину — от 10% до 25%. Во-первых, повысятся цены на китайские товары, что неизбежно повлияет на поведение американских покупателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В.Плеханова, к.э.н Игорь Хмелев.

По его мнению, часть из них будет вынуждена платить больше, другая часть станет покупать меньше или вообще откажется от покупок, что снизит общий спрос на китайский товары. В итоге экспорт из Китая неизбежно сократится, чего и добиваются США, имея по итогам 2018 года рекордный за 10 лет дефицит в торговле с Китаем в $323,3 млрд.

«Торговые ограничения со стороны США уже значительно повлияли на торговлю с Китаем — в январе 2019 года экспорт китайских товаров в США по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 41,1%», — пояснил эксперт.

Во-вторых, как показывает длительная история торговых войн, любые односторонние ограничительные меры отношении торговли в другой страной неизбежно вызывают «эффект бумеранга» — пострадавший торговый партнер тоже вводит защитные меры. Что и сделал Китай, повысив пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию. Поэтому все «торговые войны всегда заканчивались заключением своеобразного «мирового соглашения».

«Заключение такого соглашения между США и Китаем может занять достаточно длительное время. Но неизбежность такого соглашения сомнений не вызывает, поскольку каждый день «торговой войны» наносит экономический ущерб и США, и Китаю», — считает Хмелев.

Как сообщало ИА REGNUM, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил намерения увеличить пошлины на товары из Китая в ночь с 9 на 10 мая.

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