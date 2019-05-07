СГК завершила отопительный период в городах присутствия в Алтайском крае

Барнаул, , 09:32 — REGNUM Сегодня, 7 мая, Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила отопительный период 2018/2019 годов в Барнауле и Рубцовске, вчера, 6 мая, — в Бийске. Соответствующие постановления и распоряжения подписаны руководством муниципалитетов Алтайского края.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, в Барнауле отопительный период продлился 231 день, в Рубцовске — 224 дня, в Бийске — 218 дней.

На то, чтобы перевести системы централизованного теплоснабжения городов на летний график работы — обеспечение только горячей водой, — специалисты потратят два дня. После этого, согласно регламенту, энергетики приступят к проведениям испытаний тепловых сетей на прочность и плотность и ремонтной кампании.

В Барнауле:• По контуру Барнаульской ТЭЦ-3 — с 13 мая по 5 июня 2019 года;• По контуру Барнаульской ТЭЦ-2 — с 17 июня по 10 июля 2019 года.

В Бийске с 14 мая по 5 июня.

В Рубцовске даты еще уточняются.