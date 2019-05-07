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На Украине падают объемы продаж коммерческих автомобилей

Экономика

В апреле падение составило почти 30% от объемов прошлого года

Киев, 7 мая 2019, 13:34 — REGNUM  Объем продаж новых коммерческих автомобилей на Украине в январе-апреле 2019 года составил 3398 машин.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 мая.

Согласно источнику, это на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Также в «Укравтопроме» информируют, что именно в апреле на Украине было реализовано 858 новых коммерческих автомобилей — на 28% меньше, чем в апреле 2018 г.

Наибольшим спросом на Украине пользуются автомобили марок Renault, Fiat, Mercedes, Ford и Volkswagen.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2018 года объем продаж новых коммерческих автомобилей на Украине составил 51,5 тысячи — это на 20%, чем годом ранее. Однако при этом на новую технику пришлось лишь 25% первичных регистраций коммерческих авто, а вот первичные регистрации импортированных бывших в эксплуатации коммерческих автомобилей увеличились почти на 25% до 38,8 тысяч штук.

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Социально-экономический кризис на Украине
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