Евгений Куйвашев представил свердловский опыт обращения с ТКО

Екатеринбург, , 13:25 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев на совещании под председательством Генерального прокурора РФ Юрия Чайки представил опыт Свердловской области по переходу на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Совещание, посвященное состоянию законности и практике осуществления прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО на территории Дальневосточного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов, прошло 7 мая в Екатеринбурге.

Участие в его работе приняли представители федеральных органов власти, главы субъектов РФ, органов прокуратуры и других надзорных органов.

Участники совещания позитивно отметили ход и темпы перевода на новую, улучшенную схему обращения с ТКО на Среднем Урале. Губернатор Евгений Куйвашев выразил благодарность руководству Генеральной прокуратуры за решение о проведении мероприятия в Свердловской области — регионе, имеющем заслуженную репутацию одного из российских лидеров по уровню экономического и социального развития, а также реализации проектов, связанных с экологией и внедрением новой системы обращения с твердыми коммунальными обходами. Глава Среднего Урала напомнил, что регион перешел на новую систему обращения с мусором в установленный срок — 1 января 2019 года. До 2025 года предполагается построить в регионе 12 мусоросортировочных комплексов, к 2023 году перейти на систему дуального накопления коммунальных отходов.

«Это процесс сложный и многоплановый: с чистого листа предстоит не только создать фактически новую отрасль, но и сформировать новое сознание, новую модель поведения буквально у каждого жителя региона. Мы взяли хороший темп работы, все запланированные преобразования идут без серьезных сбоев и отставаний», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Так, в Свердловской области была разработана вся необходимая нормативно-правовая база, определен порядок накопления и сбора мусора, отобраны регоператоры, зафиксированы зоны их деятельности. В ближайшее время будет регламентирован процесс установки и обслуживания контейнеров для накопления ТКО. Губернатор отметил, что одним из наиболее чувствительных вопросов остаются тарифы на услуги региональных операторов. Он находится под постоянным контролем областных властей. Так, в марте в соответствии с решением правительства РФ о снижении ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду тарифы в Свердловской области были соответствующим образом скорректированы. Для участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и тружеников тыла, детей-сирот и многодетных семей на Среднем Урале установлены льготные тарифы. Еще одно важнейшее направление работы — выстраивание диалога по теме перехода к новым правилам обращения с мусором с жителями региона.