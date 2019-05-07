Москва, , 13:19 — REGNUM

Поведение инвесторов не изменится после ухода с российского рынка американского банка Morgan Stanley, но рынок в целом пока не очень активен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 мая заявил руководитель дирекции по операциям с акциями BCS Global Markets Олег Ачкасов.

Инвестиционный банк Morgan Stanley заявил о намерении прекратить свою работу в РФ. Так, банк планирует направить в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в стране уже в начале 2020 года.

«Рынок в РФ сжимается. Активность на инвестиционно-банковском рынке падает. В прошлом году не было ни одного размещения. В этом году пока не было ни одного IPO,» — отмечает Ачкасов.

По его словам, обороты на рынке РФ сегодня достаточно низкие, поэтому решение некоторых игроков уйти из РФ неудивительно.

«Полноценное присутствие для западных банков с их долей рынка перестает быть оправданным. Большие же IB сделки они все равно делают зачастую из Лондона», — объяснил Ачкасов.

Между тем, уверен он, потеря такого игрока как Morgan Stanley никак не повлияет на желание инвесторов вкладывать средства в РФ.

«Уход банка это не причина, а следствие текущей ситуации на рынке. Их место легко займут другие — как другие западные банки, так и русские инвестиционные банки», — отметил эксперт.