Делегация из Южной Кореи посетила с официальным визитом Мексику и Колумбию

Сеул, , 13:10 — REGNUM Южнокорейская делегация посетила Мексику и Колумбию с официальным визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, делегация из южнокорейской провинции Кёнгидо встретилась с министром экономического развития Мексики Энрике Якобом Роча и министром туризма Авророй Гонсалес Ледесма.

Известно, что во время встречи министр экономического развития Мексики проявил особое внимание и интерес к южнокорейскому промышленному комплексу Pangyo Techno Valley (город Соннам). Кроме того, представители двух стран обсудили сотрудничество и обмен опытом между малыми и средними предприятиями Мексики и Южной Кореи.

Известно, что цель визита представителей провинции Кёнгидо в Мексику — создание дружеских отношений между регионами, увеличение импорта и экспорта, привлечение инвестиций и туристические обмены.

3 мая представители Южной Кореи встретились с губернатором штата Юкатан Маурисио Вила Досалом и послом Южной Кореи в Мексике Ким Сан Илем.

Известно, что южнокорейская сторона подарила 556 книг школам корейского зыка, расположенным в Мадриде, Кампече и Мехико.

Позднее, 6 мая, южнокорейская делегация приняла участие в Корейско-колумбийском бизнес-форуме, состоявшемся по случаю официального визита премьер-министра Ли Нак Ёна.

Известно, что представители Южной Кореи встретились с заместителем министра информационных технологий и связи Колумбии с Кастро Сьерра и обсудили необходимость сотрудничества с корейскими компаниями.

«Нам удалось не только наладить отношения с регионами-побратимами, но и сделать шаг навстречу нашим малым и средним предприятиям, которые смогут выйти на рынки этих стран», — сообщили представители делегации.

Обратно в Южную Корею делегация вернется 10 мая после встречи с американскими бизнесменами.