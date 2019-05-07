Душанбе, Таджикистан, 7 мая 2019, 12:57 — REGNUM
Предприятия свободных экономических зон (СЭЗ) Таджикистана по итогам первых четырех месяцев 2019 года произвели продукцию на сумму 37,5 млн сомони ($3,9 млн), сообщает 7 мая издание «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития республики.
В министерстве отметили, что в четырех СЭЗ на территории Таджикистана зарегистрировано 70 предприятий. Около 20 предприятия заняты в сфере производства и предоставления услуг.
Напомним, в марте 2019 года в правительстве Таджикистана сообщили, что в республике планируется создать пятую свободную экономическую зону. СЭЗ «Куляб» расположится в Хатлонской области Таджикистана.