Екатеринбург, Свердловская область, , 12:54 — REGNUM

Генеральный прокурор России Юрий Чайка 7 мая проводит в Екатеринбурге совещание по переходу на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Мероприятие проходит в резиденции губернатора Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Совещание, посвященное практике осуществления прокурорского надзора и состоянию с соблюдением законности в Приволжском, Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах, прошло 7 мая в Екатеринбурге. Участие принимают главы регионов, представители прокуратуры и т. д.

«Нам необходимо выработать дополнительные меры по устранению недостатков в работе. В своих выступлениях предлагайте конкретные решения», — обратился к участникам совещания Юрий Чайка.

Первый заместитель Чайки Александр Буксман отметил, что рекультивация свалок, создание эффективной схемы работы с ТКО, системы вторичной переработки веществ, которые нельзя захоранивать — это неотъемлемая часть тех стратегических задач, которые ранее определил Владимир Путин. По его словам, решение проблемы ТКО стало национальной задачей.

«Рост потребления товаров при отсутствии адекватной системы сортировки и переработки отходов закономерно привел к их накоплению в масштабах, сопоставимых с бедствием», — заявил Буксман.