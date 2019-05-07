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Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз белорусского молока

Экономика

Речь идет о молочной продукции без упаковки

Москва, 7 мая 2019, 12:39 — REGNUM  Россельхознадзор отменил запрет на поставки из Белоруссии в Россию молочной продукции без упаковки, введенный летом 2018 года, сообщили 7 мая в пресс-службе ведомства.

Запрет действовал в отношении в том числе молока и сливок, а также молочной сыворотки и молочного белка.

В ведомстве отметили, что остальные ограничения, введенные в отношении 29 предприятий Белоруссии, сохраняются, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молока с ряда белорусских предприятий. В ходе проверок было выявлено, что в продукции предприятий превышена массовая доля нитратов.

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Запрет на ввоз молочной продукции Белоруссии в Россию
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